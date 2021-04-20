После презентации президенту проекта реконструкции аэропорта Самарканда заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов рассказал журналистам о работе по привлечению в город иностранных туристов, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

«В настоящее время мы используем максимум 5% [туристического] потенциала Самарканда. В 2021 году в международный аэропорт Самарканда ожидается прибытие 165 тысяч пассажиров. Для сравнения: пропускная способность аэропортов Оша и Шымкента составляет, как минимум, 1,3−1,4 млн пассажиров в год. Это, конечно, свидетельствует о недостаточном раскрытии потенциала Самарканда», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что новая воздушная гавань будет работать в режиме открытого неба, что «позволить запустить в город многочисленные прямые рейсы». Для всех крупных авиаперевозчиков была проведена презентация новых возможностей воздушной гавани, 15 из них выразили готовность выполнять полёты в Самарканд, заявил министр.

Азиз Абдухакимов также пояснил, почему граждане арабских стран являются основными потребителями туристических продуктов Узбекистана.

«Жители европейских или других развитых стран путешествуют пару раз в год. А у граждан арабских стран высокие доходы. В Кувейте, Омане, Бахрейне и Катаре граждане больше предпочитают семейные поездки. Это означает, что они будут тратить больше и задерживаться дольше. Они, если нужно, привыкли путешествовать каждый месяц. Когда мы исследовали этот фактор через наши посольства в этих странах, поняли, что они являются очень подходящими для нас гостями», — заявил заместитель премьера.

Он также упомянул поручение президента по созданию упрощённой системы выдачи разрешений на взлёт и посадку, снижению цен на топливо и сокращению расходов на обслуживание в аэропорту. Азиз Абдухакимов объяснил, что режим открытого неба приведёт к снижению цен на авиабилеты компании Uzbekistan Airways и созданию равных условий для всех участников авиарынка.

«К примеру, полёт из Стамбула в Шымкент стоит 260 долларов, а к нам — 450 долларов. Разница почти в 200 долларов. Конечно, мы не можем быть конкурентоспособными. Но теперь, когда откроется международный аэропорт Самарканда, цены снизятся. Это рынок, мы хотим всем предоставить возможности. Открытое небо — это значит, что в аэропорт могут прилететь все авиакомпании. Их полёты будут двусторонними, значит, наши также смогут воспользоваться их услугами», — заключил вице-премьер.

Проект реконструкции международного аэропорта Самарканда был представлен Шавкату Мирзиёеву 15 апреля в ходе поездки в регион. Тогда сообщалось, что объект планируется сдать в эксплуатацию в сентябре нынешнего года.

«Газета.uz» писала, что воздушную гавань могут передать в управление иностранному предприятию Air Marakanda, которое планирует инвестировать 80 млн долларов. Договор о государственно-частном партнерстве, как ожидается, будет заключён без проведения тендера.

Согласно приказу главы Минтранса, режим «Открытое небо» введен с 1 августа сроком на два года с возможностью пролонгации или изменения условий в аэропортах Карши, Нукуса, Термеза, Бухары, Навои, Ургенча, Андижана, Ферганы, Намангана и Самарканда с применением пятой свободы воздуха. Это означает право принимать и выгружать пассажиров, почту и грузы, следующие в или из третьего государства.