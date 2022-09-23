Вынесен приговор женщина, видео с участием которой в июне распространилось в сети. На нем она бьет маленького ребёнка на больничной койке, вместе с которым сидит на больничной койке. Инцидент произошёл в Пайарыкском районе Самаркандской области, было возбуждено уголовное дело.

Пайарыкский районный суд по уголовным делам признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 110 (истязание несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Узбекистана, и приговорил к 2 годам лишения свободы.

Стало известно, что ребёнок является инвалидом 1 группы, а женщина в тот момент находилась в состоянии стресса.

На судебном заседании она заявила, что сожалеет о своем поступке.

«Не может держать шею, не может сидеть, не может есть, не может ходить. Я сожалею», — сказала женщина.

Свекровь женщины заявила, что не могла уснуть после того, как посмотрела это видео, и попросила лишить свою невестку родительских прав.

Свидетельница, снимавшая момент избиения ребёнка, рассказала, что подсудимая регулярно избивала своего ребенка, находясь в больнице.

Напомним, детский омбудсман Алия Юнусова, комментируя этот случай, отметила, что он — лишь один из немногих известных.

«К сожалению, из-за чувства безразличия в обществе есть такие, кто отмахивается при насилии над детьми и ведёт себя так, будто их это не касается. В случае с Самаркандской областной больницей в палате помимо матери и ребенка находились минимум два человека. Неужели персонал больницы и врачи не слышали ничего? Почему ребёнка сразу не забрали из рук матери и не обратились в соответствующие правоохранительные органы?» — сказала она тогда.

Она предупредила, что государство может быть вынуждено разработать механизм изъятия ребёнка у родителей, которые «воспитывают» детей силой и насилием.