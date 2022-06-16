В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина избивает маленького ребёнка на больничной койке. Запись содержит тяжёлый контент и не рекомендуется к просмотру чувствительным людям.

Управление внутренних дел Самаркандской области сообщило, что инцидент на видео произошёл 14 июня в Пайарыкском районе. Женщина 1988 года рождения, без психических заболеваний, проживающая с семьёй, привезла своего ребёнка 2020 г. р. на обследование в больницу. Там, находясь в стрессовом состоянии, она нанесла ему побои.

В начале записи женщина, сидя на больничной койке, механически стучит ладонью по спине маленького ребёнка, лежащего перед ней на животе. В видео слышны грубые шлепки от её руки, женщина рассказывает что-то своей соседке. Через какое-то время, когда ребёнок слегка пошевелился, женщина начинает ожесточённо бить его по затылку и спине с истеричными криками: «Замолчи!».

Женский голос за кадром говорит ей: «Перестаньте, не бейте ребёнка», однако женщина на видео продолжает с силой хлестать его, резко переворачивая и тряся его, как куклу. Она грубо кричит младенцу: «Смотри на меня!» и ругает его. Мимо в кадре проходит другая женщина с ребёнком на руках. Избиваемому ребёнку едва больше года, его голова безвольно болтается, он плачет.

По факту избиения ребёнка возбуждено уголовное дело по части второй статьи 110 Уголовного кодекса.