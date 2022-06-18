Уполномоченный Олий Мажлиса по правам ребёнка Алия Юнусова прокомментировала видео, где мать жестоко избивает маленького ребёнка на больничной койке в Пайарыкском районе Самаркандской области.

Инцидент, шокировавший всех, — «лишь один из известных нам случаев», отметила она.

«К сожалению, из-за чувства безразличия в обществе есть такие, кто отмахивается при насилии над детьми и ведёт себя так, будто их это не касается. В случае с Самаркандской областной больницей в палате помимо матери и ребенка находились минимум два человека. Неужели персонал больницы и врачи не слышали ничего? Почему ребёнка сразу не забрали из рук матери и не обратились в соответствующие правоохранительные органы?» — задалась вопросом детский омбудсман.

Согласно статье 19 Конвенции ООН о правах ребёнка, государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребёнка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребёнке.

В соответствии со статьями 10−11 закона Узбекистана «О гарантиях прав ребёнка», государство защищает ребёнка от всех форм эксплуатации и насилия, включая физическое, психическое и сексуальное насилие, пыток или других форм жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения. Защиту прав, свобод и законных интересов ребёнка осуществляют его родители, опекуны, а в случаях, предусмотренных законом, орган опеки и попечительства, прокурор и суд.

Ребёнок имеет право на защиту от жестокого обращения со стороны родителей и опекунов.

Лица, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребёнка, о нарушении его прав, свобод и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребёнка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав, свобод и законных интересов ребёнка.

«Несмотря на такое количество норм в действующем законодательстве, дети всё равно страдают. Непростительной ошибкой „родителей“ является допущение насилия, грубое и жестокое обращение с ребёнком. Каждый обязан принимать на себя ответственность и выполнять свои обязанности, установленные законом», — заявила детский омбудсман.

В противном случае, предупредила Алия Юнусова, государство будет вынуждено разработать механизм изъятия ребёнка у родителей, которые «воспитывают» детей силой и насилием.

«Чтобы дети не страдали, детский омбудсман выдвигает такое предложение и считает его правильным. Люди, наконец, должны заявить, что насилие в отношении детей в нашем обществе не будет допускаться и никогда не будет приниматься. Ребёнок не бывает чужим. Если вы столкнулись с такой ситуацией, немедленно принимайте меры», — заявила она.

По её мнению, сила общественного контроля должна работать не только после публикации видео в социальных сетях. «Каждый из нас в ответе за детей!» — подчеркнула Алия Юнусова.