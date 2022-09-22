Внешнеторговый оборот Узбекистана за восемь месяцев вырос на 27,7% или 6,97 млрд долларов — до 32,13 млрд долларов, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

По сравнению с январём-августом 2021 года объём экспорта достиг 12,7 млрд долларов (рост — 36,5%), импорта — 19,4 млрд долларов (+22,6%). Отрицательное сальдо внешней торговли продолжает увеличиваться и достигло минус 6,7 млрд долларов.

Из всего экспорта 24,4% приходится на продажу промышленных товаров — за восемь месяцев объём их реализации составил 3,1 млрд долларов. Большую долю (23,4% или $2,97 млрд) экспорта по-прежнему занимает золото, хотя страна не продаёт этот драгметалл с апреля этого года.

Экспорт

Экспорт без учёта золота в стоимостном выражении вырос на 67,7% — до 9,72 млрд долларов. Этого удалось добиться в основном за счёт роста продаж текстильной продукции на 15,2% — до 2,18 млрд долларов, овощей и фруктов — 656,6 млн долларов (+19,2%), газа — 645,9 млн долларов (+60,9), удобрений — 275,3 млн долларов (89,3%) и других позиций.

Стоит отдельно отметить рост экспорта энергогенераторных машин и оборудования в 21,3 раза ($106,8 млн), неспециальных машин и оборудования для промышленности, деталей машин в 3,4 раза ($66,3 млн), а также нефти в 2 раза ($98 млн).

Экспорт текстиля составляет 17,2% в структуре общего экспорта. Большая часть продукции — это пряжа (49,6%) и готовые трикотажные и швейные изделия (25,8%). Для узбекского текстиля по-прежнему остаётся главным российский рынок, куда отправлено продукции на 823,7 млн долларов (+38,9%). Поставки в Турцию выросли на 71,1% — до 410,7 млн долларов, но в Китай упали на 51,3% — до 231,5 млн долларов.

Импорт

Что касается импорта, то на высоком уровне остаются поставки зерновых и продуктов из них — 642,6 млн долларов (+23,4%), различных пищевых продуктов и препаратов — 330,5 млн долларов (в 2,2 раза), сахара, изделий из сахара и мёда — 347,9 млн долларов (+41,4%), мяса и мясопродуктов — 191,8 млн долларов (+91,7%). овощей и фруктов — 140,4 млн долларов (86,4%).

Кроме того, страна стала больше импортировать напитков — 52,7 млн долларов (+82,5%), табака и табачных изделий — 34,4 млн долларов (+97,1%), пробок и лесоматериалов — 312,6 млн долларов (46,5%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 738,4 млн долларов (+20,9%), медицинской и фармацевтической продукции — 1,02 млрд долларов (+11,6%), пластмассы — 563,4 млн долларов (+51%), чугуна и стали — 1,67 млрд долларов (+38%), машин — 1,47 млрд долларов (+13,3%), деталей и принадлежностей автомобилей — 545,4 млн долларов (+48,5%).

Торговля со странами





Динамика крупных стран-партнеров во внешнеторговом обороте Узбекистана (за январь-август, млн долл США).

Китай сохранил лидерство по внешней торговле с Узбекистаном — 6,03 млрд долларов (доля — 18,8%). Россия осталась на втором месте — 5,67 млрд долларов (%17,7). Дальше идут Казахстан — 2,87 млрд долларов (8,9%), Турция (7%) — 2,24 млрд долларов и Республика Корея — 1,66 млрд долларов (5,2%).

Торговля с Россией и Китаем растет высокими темпами (27,1% и 25,8% соответственно). В то время как рост товарооборота с Казахстаном замедлился: если показатель за аналогичный период 2021 года вырос на 40,1%, то в этом году — 15,8%.

Внешняя торговля с Турцией почти перестала расти: если в прошлом году показатель вырос на 74%, то в этом — всего лишь на 4,1%. Это может быть связано с девальвацией лиры и проблемами с логистикой.

Аналогичные показатели с Туркменистаном — 53,6% против текущих 2,7%. Торговые отношения с Кореей после падения в 2021 году (-17%) выросли на 37,8%. Товарооборот с Кыргызстаном вырос на 26,4%.





Россия (13,6%) ещё в июле сместила Китай (13,4%) с первого места в структуре направлений экспорта из Узбекистана, но в августе этот разрыв стал больше (14,6% против 13,6%). Если Узбекистан в январе-августе 2021 году экспортировал на российский рынок товаров на 1,27 млрд долларов, то в этом году — на 1,85 млрд (+45,4%). Тогда как рост экспорта в Китай составил 12,2% — с 1,57 млрд до 1,77 млрд долларов.

Объём экспорта в Турцию почти не изменился после двукратного роста в 2021 году.

Узбекистан становится всё более зависимым от экспортных рынков стран СНГ. За счёт снижения поставок в другие зарубежные страны доля экспорта в страны СНГ увеличилась и их доля в общем его объеме составила 37,7% (было 35,5%).