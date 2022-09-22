Жители ряда городов России 21 сентября вышли на акции протеста против частичной мобилизации, объявленной утром президентом Владимиром Путиным. На конец дня на митингах были задержаны более 1240 человек в 38 городах, сообщает «ОВД-Инфо».

Задержания были в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Красноярске, Челябинске, Иркутске, Воронеже, Королёве, Новосибирске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Улан-Удэ, Железногорске и других городах.

Во многих случаях полиция задерживала людей с применением силы. На одном видео можно увидеть, как полицейские тащат одного из протестующих по асфальту. На другой записи молодого человека ударили головой о стеклянную витрину, пишет The Bell. Ещё в одном случае полицейские выносили с протестов девушку без сознания.

Фото: Улан-Удэ / Люди Байкала.

Протестующие скандировали «Мы не мясо», «Жизнь нашим детям», «Нет мобилизации! Миру — мир!», «Нет войне» и другие лозунги.

В Новосибирске правоохранители задержали местного жителя, который крикнул им «Я не хочу умирать за Путина и за вас». Митингующие ему аплодировали.

«У меня двое детей призывного возраста. Я их одна растила. Я не хочу остаться одна на старости лет», — сказала мама двоих детей, которая вышла на протесты в Москве.

В МВД России сообщили о «пресечении несанкционированных акций» с «крайне незначительным числом участников».

«Лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности», — говорится в заявлении ведомства.

Фото: Sota.

Прокуратура Москвы перед акциями протеста предупреждала об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях и за распространение информации о них. Нарушителям грозили лишением свободы на срок до 15 лет.

Днём Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Минтруда Узбекистана попросило сограждан, находящихся в РФ, не участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях.

Власти России сообщали о планах призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов. За день до этого Госдума России приняла поправки в законодательство, в соответствии с которыми иностранцы, служащие в российской армии по контракту, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Мэрия Москвы сообщила о создании условий по приёму иностранных граждан на военную службу в миграционном центре «Сахарово».