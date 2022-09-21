В социальных сетях распространились сообщения о том, что на территории России ожидается прохождение публичных акций, не санкционированных властями, сообщило Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.

В этой связи агентство обратилось с просьбой к гражданам Узбекистана, находящимся в России, не участвовать в подобных мероприятиях, соблюдать законы РФ и не посещать места большого скопления людей.

«Участие в подобных несанкционированных мероприятиях может повлечь за собой привлечение к ответственности или принудительное выдворение иностранных граждан из страны в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, прежде всего, имеющие опыт воинской службы. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется набрать 300 тысяч человек. Однако в указе о частичной мобилизации таких подробностей не указано, как и не конкретизировано, кто именно будет призываться.

Российское либеральное движение «Весна» после объявления частичной мобилизации призвало к всероссийской акции протеста под лозунгом «Нет могилизации!» Акции планируются во всех городах России 21 сентября в 19:00 по местному времени.