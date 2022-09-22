Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 сентября подписал постановление «О мерах по созданию дополнительных удобств населению при использовании ипотечных кредитов﻿».

Документом улучшаются условия применения налоговых льгот по ипотеке, поручение об этом глава государства давал в июле.

Начиная с 1 января 2023 года зарплата и другие доходы граждан, направляемые на погашение ипотечных кредитов, полученных для приобретения, строительства или реконструкции жилья и начисленных на них процентов, не облагаются налогом на доход физических лиц. Речь идёт о гражданах, которым выдана субсидия на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту.

Кроме того, льгота распространяется на заёмщика и созаёмщиков в части доходов, не превышающей 80-кратного размера минимальной оплаты труда (73,6 млн сумов) в течение одного налогового периода. Сейчас эта сумма составляет почти в 5 раз меньше — 15 млн сумов.

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что документ расширяет льготы для семей, которые получили ипотечные кредиты.

«Прежде всего увеличился размер необлагаемого минимума [доходов граждан]. Если в текущем году он составлял 15 млн сумов в год, то есть семья могла получить налоговый вычет на 1,5 млн сумов. Со следующего года эта сумма составит 73,5 млн сумов, или 80-кратный размер МРОТ. То есть теперь в месяц не 1,5 млн сумов, а 6 млн сумов. В год экономия для семьи, которая получила ипотечный кредит, составит до 9 млн сумов», — заявил он.

При этом с 2023 года при отчуждении имущества, приобретенного, построенного или реконструированного за счёт ипотечного кредита, в течение 36 месяцев с даты регистрации прав на имущество вышеуказанные доходы будут облагаться НДФЛ.

Постановлением с 1 ноября разрешается выделение ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, построенных частными подрядчиками, без условия сдачи «под ключ» (разделённых на комнаты и подготовленных для отделочных работ), а также выплату субсидий на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотеке.

«Если раньше предусматривалась, что должна быть отремонтированная квартира, то с 1 ноября нашим гражданам будет предоставлено право приобретать квартиры, у которых нет какого-то первичного ремонта. Соответственно, это позволит им самим выбрать стены, обои и так далее. На данном этапе это существенно удешевит процесс получения ипотеки, а также они сами смогут обустроить свои дома», — сообщил замглавы Минфина.

До конца 2022 года продлевается срок действия уведомлений о выделении субсидий, предоставленных в рамках целевых параметров выделения ипотечных кредитов в 2021 году в соответствии с новым порядком. То есть сертификат о субсидии, выдаваемый сроком на 1 год, не будет просрочен до 31 декабря.

Компания по рефинансированию ипотеки, которая приостановила свою работу в начале года из-за нехватки средств, получит бюджетную ссуды до 300 млрд сумов сроком на три года по ставке 12% с условием оплаты процентных платежей каждые шесть месяцев для рефинансирования ипотечных кредитов, выделенных банками населению. Деньги будут выделяться за счет привлеченных средств международных финансовых организаций для поддержки госбюджета.

Компания сможет размещать ресурсы в банках с маржей не более 1%.

Президент также поручил хокимиятам до конца года создать ипотечные центры в областных центрах на основе опыта Ташкента. В них должны быть размещены офисы продаж строительно-подрядных организаций (девелоперов), уголков и касс банков, а также частных нотариальных контор.

Шавкат Мирзиёев ранее поручал до 1 сентября разработать проект постановления о смягчении требований, предъявляемых к банкам в части доходов населения при выдаче ипотечного кредита.