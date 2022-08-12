Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 августа посетил первый ипотечный центр, открытый в Яшнабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь собраны все предложения на ипотечном рынке. Посетители могут получить подробную информацию о строящемся в Ташкенте жилье, банках, выдающих ипотечные кредиты, их условиях. Им также будет оказана помощь в процедуре оформления договоров купли-продажи, залога и ипотечного кредита, государственной регистрации права на жилье.

При этом, как сообщается, все услуги предоставляются в одном месте.





«Много решений принимается, условий создается для улучшения жизни наших людей. Но многие не в полной мере осведомлены об этом. А те, кто в курсе, не знает, куда идти. Этот центр будет предоставлять комплексные услуги и облегчит заботы тех, кто хочет приобрести жилье. Теперь необходимо развивать электронные платформы центра и сделать его еще более комфортным для людей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства обратил внимание на то, что тысячи людей не могут воспользоваться ипотекой на частный дом с земельным участком, и дал соответствующие указания ответственным лицам. «Необходимо внедрить ипотеку на дома с участком. Такая ипотека будет народной ипотекой», — сказал президент.





В центре также имеются офисы строительных и девелоперских компаний.

Кроме того, предприниматели могут принять участие в аукционах на приобретение земли в четырех проектах: бизнес-центр «Улица Новый Узбекистан», технопарк «Янгихаёт», проект «Янги шахар» и Box Street.

«Наши менеджеры по продаже предоставят информацию о проектах. Предприниматель выбирает себе понравившийся проект и может принять участие в аукционе, которые организованы здесь. Здесь есть центр государственных услуг, где оформляется электронный ключ, а затем можно обратиться к менеджеру по аукционам, который при необходимости может принять участие в аукционе вместо клиента на основе договора», — заявил руководитель Ташкентского ипотечного центра Жамшид Саидов.





В начале июля президент дал указания по сокращению бюрократии при выделении ипотечных кредитов. До 1 сентября он поручал организовать ипотечные центры, которые будут оказывать комплексные услуги населению.