Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 июля обсудил вопросы, связанные с жильем, сообщила пресс-служба главы государства.

Три года назад для обеспечения населения жильем была введена новая ипотечная система, основанная на рыночных принципах, говорится в сообщении. В результате объем ипотечных кредитов за последние пять месяцев увеличился в 2,5 раза, более 310 тысяч семей стали владельцами собственного жилья. Объем жилищного строительства также увеличился в три раза.

При этом, несмотря на повышение основной ставки Центрального банка в этом году, ставки ресурсов, выделяемые банкам на ипотечные кредиты, остались без изменений.

В результате за пять месяцев льготные ипотечные кредиты были выделены 30 тысячам граждан, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако, как отметил президент, у населения возникает много возражений по поводу ограниченного объема ипотечных кредитов и бюрократии при выделении субсидий.

Поэтому Шавкат Мирзиёев поручил с 1 сентября повысить максимальную сумму, освобождаемую от налога на доходы физических лиц, которая может быть направлена на погашение ипотечного кредита.

Речь идёт о льготе на НДФЛ (пункт 16 статьи 378 Налогового кодекса), которая предоставляется на доходы заемщика и созаемщиков в совокупности до 15 млн сумов, направляемых на погашение ипотечных кредитов и процентов. Чтобы воспользоваться льготой, должны одновременно соблюдаться два условия:

стоимость индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме не превышает 300 млн сумов;

покупателю жилья выделена субсидия из бюджета на компенсацию части первоначального взноса и (или) процентов по ипотечному кредиту.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного налогового комитета, вышеуказанные критерии планируется пересмотреть. В части сумм ожидается пересмотр, а в части субсидий — возможна отмена.

До 1 сентября также предписано внесение проекта постановления о смягчении требований, предъявляемых к банкам в части доходов населения при выдаче ипотечного кредита.

Перед Счетной палатой поставлена задача цифровизировать процессы, связанные с расходованием средств, особенно финансированием строительства, выделением субсидий и компенсаций.

В начале июля президент уже давал указание по сокращению бюрократии при выделении ипотечных кредитов. До 1 сентября было поручено организовать ипотечные центры, которые будут оказывать комплексные услуги населению.