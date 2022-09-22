Центральный банк Узбекистана установил на 23 сентября новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

Курс доллара США повышается сразу на 30,32 сума — до 11010,33 сума. Это максимум с 13 июня, когда американская валюта укреплялась до 11005,03 сума.





На валютной бирже Ташкента в четверг объём торгов составил 187 млн долларов. Это максимум с 25 июля (256 млн долларов).

Евро девальвировал на 52,47 сума — до 10851,78 сума. Рубль укрепился на 2,47 сума — до 183,58 сума.

В четверг, 22 сентября, в коммерческих банках американская валюта продаётся по курсу 11035 сумов. Курс покупки составляет от 10925 до 11020 сумов.

В ноябре Счётная палата озвучивала прогноз по обменному курсу национальной валюты и ценам на стратегические товары в 2022 году. Ожидается, что среднегодовой курс доллара США к узбекскому суму в 2022 году составит 11321 сум.