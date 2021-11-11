Счётная палата проведала экспертизу проекта закона о государственном бюджете Узбекистана и анализ бюджетного послания на 2022 год, сообщила пресс-служба государственного аудитора.

Палата ожидает, что среднегодовой курс доллара США к узбекскому суму в следующем году составит 11321 сум. На сегодняшний день среднегодовой курс 2021 года достиг 10594 сумов, а в 2020 году был на уровне 10065 сумов.

В заключении также приведены прогнозы по ценам на стратегические товары. В частности, среднегодовые цены на золото ожидаются на уровне 1700 долларов за тройскую унцию (в 2020 году было $1771, в 2019 году — $1393,7), серебро — 25 долларов, медь — 8500 долларов за тонну, а экспортную цену 1000 кубометров природного газа — 100 долларов.

Отметим, что доля сырьевых товаров (немонетарного золота и природного газа) в совокупном объёме экспорта Узбекистана за 2020 год составила 49%, из которых 45% приходится на немонетарное золото и 4% — на природный газ. В январе-июле их доля в экспорте снизилась до 20,3%.

В конце октября президент подписал постановление о снижении нагрузки на предпринимателей из-за валютных кредитов. Госфонд компенсирует процентные расходы при переводе валютных кредитов в сумовые, а зарубежные займы планируется перекредитовать. В частности, банки уже направили предложения по конвертации кредитов в иностранной валюте в сумы более 15 тысячам предприятий, задолженность которых составляет до 1 млн долларов (общий долг — $2,5 млрд). Перевести валютные кредиты в сумовые пока согласилась только 561 компания, но такая практика продолжится, сказал председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.