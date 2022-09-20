С 1 января 2023 года максимальный среднемесячный заработок, применяемый для расчёта пенсии, увеличивается с 10- до 12-кратного размера базовой величины исчисления пенсии. Поправки в закон о государственном пенсионном обеспечении граждан 19 сентября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Изменения были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса 15 июля и одобрены Сенатом 13 сентября.

Повышение пенсий по случаю потери кормильца, назначаемых на детей, потерявших обоих родителей (круглых сирот), также будет производиться из общей суммы заработка обоих родителей в пределах 12-кратного размера базовой величины исчисления пенсии (сейчас — 10-кратного). Сейчас эта сумма равна 3,888 млн сумов.

Как отмечалось в ходе пленарного заседания Сената, с вступлением в силу поправок будет пересчитан размер пенсий 352 тысяч граждан, а среднемесячный размер пенсии достигнет 400 тысяч сумов. Из этого числа 304 тысячи получают пенсию по возрасту, 25,2 тысячи — лица с инвалидностью и 23 тысячи — лица, потерявшие кормильца. Пенсионному фонду дополнительно потребуются средства в размере свыше 1,5 трлн сумов.

По данным Государственного комитета по статистике, общая численность получателей пенсий и социальных пособий по итогам 2021 года составляла 4,253 миллиона человек. Средний размер назначенной месячной пенсии составляет 963,6 тысячи сумов. Минимальный размер пенсий по возрасту равен 623 тысячам сумов.