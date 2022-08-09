Глава региональной общественной организации «Общество Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов призвал уроженцев Узбекистана, проживающих в этом регионе России, присоединиться к боевым действиям в Украине. Об этом сообщает телекомпания «Ветта», опубликовавшая видео выступления Джалолова.

«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах, колледжах, в университетах. Мы живем, работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем „Амир Тимур“. И поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил он.

Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в ответ на это заявление призвало соотечественников «не следовать подобным призывам, не посещать конфликтные регионы и не участвовать в военных действиях».

В агентстве напомнили, что согласно статье 154−1 Уголовного кодекса Узбекистана, поступление гражданина Узбекистана на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств, наказывается штрафом до 300 базовых расчётных величин или исправительными работами до 3 лет, а вербовка гражданина Узбекистана в таких же целях — ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.