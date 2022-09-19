Из Куала-Лумпура в Ташкент экстрадирована гражданка Узбекистана, разыскиваемая правоохранительными органами по каналам Интерпола за торговлю людьми.

Как сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане, женщина долгое время скрывалась на территории Малайзии под изменёнными данными.

В ходе совместных действий бюро Интерпола Ташкента и Куала-Лумпура, а также при содействии посольства Узбекистана в Малайзии удалось идентифицировать личность женщины, после чего она была заключена под стражу.

После принятого властями Малайзии решения о выдаче разыскиваемой она была в сопровождении сотрудников Интерпола доставлена в Узбекистан.