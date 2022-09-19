Церемония награждения военнослужащих Узбекистана, участвовавших в Армейских международных играх «АрМИ-2022», состоялась 17 сентября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Победители и призеры АрМИ в минувшую субботу были награждены денежными премиями. Группе военнослужащих, показавших на соревнованиях высокие результаты, были присвоены досрочные очередные воинские звания.

Соревнования проходили с 15 по 27 августа. Сборная Узбекистана по их итогам заняла второе место среди 37 стран, завоевав 7 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. Узбекистанские военные также зафиксировали 22 личных и командных рекорда.

Первое место заняла сборная Минобороны России, организатора АрМИ. На третьем месте — военные Беларуси.

Команды Узбекистана приняли участие в 21 конкурсе и получили следующие награды:

Первое место: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Полевая кухня», «Дорожный патруль», «Снайперский рубеж», «Верный друг» (мужская и женская команды);

Второе место: «Эльбрусское кольцо», «Отличники войсковой разведки», «Военно-медицинская эстафета», «Военное ралли», «Инженерная формула», «Конный марафон», «Десантный взвод», «Полярная звезда», «Уверенный прием» (мужская и женская команды);

Третье место: «Мастера автобронетанковой техники», «Профессиональный снайпер», «Армейский тактический стрелок», «Меридиан» и «Саянский марш».

Как сообщалось ранее, Узбекистан принял у себя пять соревнований АрМИ. Конкурсы «Полевая кухня» и «Мастер-оружейник» прошли в Джизаке на полигоне «Фориш», «Безопасная среда» — на полигоне «Сазаган» в Самарканде, «Дорожный патруль» — в Восточном военном округе и «Верный друг» в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище.

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