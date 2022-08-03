С 13 по 27 августа на территории 12 стран мира пройдут Армейские международные игры «АрМИ-2022». Военнослужащие Минобороны Узбекистана примут участие в соревнованиях по 20 направлениям, всего же в 34 направлениях игр будут участвовать 275 команд из 37 стран мира, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Отабек Юлдашев.

В этом году впервые на территории Узбекистана пройдут соревнования по пяти направлениям, в прошлые два года страна принимала только по два вида конкурсов.

Соревнования «Полевая кухня» и «Мастер-оружейник» пройдут в Джизаке на полигоне «Фориш», «Безопасная среда» на полигоне «Сазаган» в Самарканде, «Дорожный патруль» в Восточном военном округе и «Верный друг» в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище.

Конкурсы по направлениям «Эльбрусское кольцо», «Мастер автобронетанковой техники», «Отличник войсковой разведки», «Танковый биатлон», «Военно-медицинская эстафета», «Военное ралли» и «Инженерная формула» пройдут на территории России.

В Монголии пройдёт соревнование «Конный марафон», в Беларуси — «Уверенный прием» и «Полярная звезда», в Казахстане — «Армейский тактический стрелок» и «Меридиан», в Венесуэле — «Снайперский рубеж», в Алжире — «Десантный взвод» и на территории Ирана — «Профессиональный снайпер».

Напомним, на «АрМИ-2021» команда Минобороны Узбекистана завоевала 4 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей и заняла второе место в общекомандном зачёте.

В этом году соревнования АрМИ пройдут в восьмой раз. Их организует Министерство обороны России.