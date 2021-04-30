Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 апреля провёл телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, главы двух стран обсудили обстановку и пути урегулирования ситуации на кыргызско-таджикской границе.

«С удовлетворением отмечены достигнутые договорённости между кыргызской и таджикской сторонами, нацеленные на нормализацию ситуации и недопущение её дальнейшего обострения. Подчеркнуто, что все возникающие спорные вопросы должны решаться на основе диалога в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства», — говорится в сообщении.

Президенты также обсудили реализацию совместных решений и соглашений, принятых по итогам саммита в Ташкенте в марте этого года.

Ранее в пятницу Шавкат Мирзиёев обсудил ситуацию на таджикско-кыргызской границе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.