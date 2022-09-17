Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в Конституцию страны, которые накануне принял парламент, сообщает пресс-служба главы государства.

Документ ограничивает президентский мандат одним сроком продолжительностью 7 лет, без права последующего переизбрания. Ранее срок президентских полномочий составлял 5 лет, и избираться глава государства мог дважды подряд.

Также закон предусматривает поправку, устанавливающую неизменность положения Конституции касательно срока полномочий президента и ограничения по его избранию. Таким образом, по словам министра юстиции страны Каната Мусин, исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочия президента.

Кроме этого, столица Казахстана из Нур-Султана переименовывается обратно в Астану. Это изменение вступает в силу с 17 сентября.

Поправки в основной закон также предусматривают увеличение полномочий судей Конституционного суда до 8 лет без права повторного назначения. Это обусловлено тем, что для независимости срок полномочий судей должен превышать сроки полномочий лиц, их назначающих.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев в послании народу предложил ограничить президентский мандат одним сроком в семь лет без права переизбрания и провести досрочные выборы президента осенью. Сами выборы пройдут не позже ноября 2022 года. Досрочные выборы в парламент и маслихаты проведут в первой половине 2023 года.

В начале недели депутаты парламента Казахстана предложили переименовать столицу из Нур-Cултана в Астану. Столица носила это название ровно 20 лет. В марте 2019 года во время своей инаугурации Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента республики без референдума.