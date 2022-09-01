Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу (видео, текст). «Газате.uz» приводит главные моменты выступления.

Глава государства отметил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование.

«Исключение составят неконкурентные рынки — тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление», — сказал он.

По его словам, базовая цель экономической политики остается неизменной: это качественный и инклюзивный рост благосостояния населения Казахстана.

Приоритетами нового экономического курса станут:

стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;

то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;

то есть обеспечение равных возможностей для всех; справедливое распределение национального дохода.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.

«Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике „Тариф в обмен на инвестиции“», — заявил он.

Президент также поручил на законодательном уровне определить понятие «конгломерат». «Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию», — считает он.

Казахстанский лидер также анонсировал, что для перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс.

Токаев поручил рассмотреть возможность введения так называемого «налога на роскошь». Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Президент также призвал принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин.

«При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающим 200−250 тысяч тенге (4,6−5,8 млн сумов). Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку», — указал он.

Серьезной проблемой для бизнеса Казахстана остается нехватка кредитных ресурсов, отметил Глава государства.

«Недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 млрд долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора», — сказал он.

Токаев поставил задачу к 2025 году улучшить не менее 95% местных дорог.

«Пусть правительство непосредственно контролирует этот вопрос. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве… У нас по-прежнему не хватает битума. Это позорная ситуация для страны, добывающей нефть. Правительство должно кардинально решить эту проблему», — заявил он.

Фото: kapital.kz.

Президент сообщил, что со следующего года начнётся реализация национального проекта, в рамках которого в течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений.

Он подчеркнул «решающую роль школьных учителей в построении Справедливого Казахстана». Планируется принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога.

«Учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка», — отметил Токаев.

Президент также принял решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге (с 1,39 млн до 1,63 млн сумов). Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан.

Планируется существенно перезагрузить пенсионную систему. «Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную — до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%», — сообщил он.

Более того, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда, сказал президент.

Токаев в рамках объявленного Года детей поручил запустить с 2024 года новую программу «Нацфонд — детям». Он предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

Президент также поручил направлять деньги, изъятые у коррупционеров, на строительство школ. Он также анонсировал льготные кредиты на обучение под 2−3% годовых и новые гранты.

Токаев поставил задачу децентрализовать систему государственного управления и расширить полномочия местных властей. Эта работа начнется с преобразования канцелярии премьер-министра в «компактный аппарат правительства», который будет заниматься межотраслевыми вопросами.

«Акцент необходимо сделать на децентрализации системы госуправления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих. Часть компетенций правительства следует передать министерствам. За конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не коллективный кабинет. Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов», − заявил он.

По его словам, через оптимизацию вертикали центральных ведомств государству необходимо существенно расширить полномочия местных исполнительных органов, что позволит приблизить решение насущных вопросов.

Глава государства также высказался о судьях. Они должны быть высококвалифицированными, честными, а также чистыми от коррупции, сказал он.

«Прежде всего, стоит приравнять статус всех судей. Они не должны зависеть от своих коллег, которые стоят выше. Следует также ввести способ выбора судей Верховного Суда путем выборов. Для этого президент должен представить кандидатов в Сенат на альтернативной основе. Необходимо создать материальные условия для привлечения в эту сферу сильных юристов».

Президент заявил об амнистии для участников январских протестов.

«Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением», — сказал он.

Токаев уточнил, что амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Глава государства отметил растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. По его словам, необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Токаев заявил о перезагрузке государственных институтов и анонсировал досрочные президентские выборы.

«Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий. Кроме того, после долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента. Предлагаю установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания», — подчеркнул он.

По его мнению, 7 лет (сейчас — 5 лет) — это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. «С другой стороны, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», — считает Токаев.

Кроме того, президент предложил провести парламентские выборы в стране в первой половине 2023 года вместо 2025 года.