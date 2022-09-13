Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

«Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума», — написал он на своей странице в Facebook.

Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия президента.

При этом Касым-Жомарт Токаев считает «историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы», заявил его пресс-секретарь.

«Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования», — сообщил Руслан Желдибай.

Как сообщает Kursiv.kz, до 1998 года столица Казахстана называлась Акмолой. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании города в Астану, «учитывая ходатайства местных исполнительных и представительных органов, пожелания общественности города Акмолы и на основании заключения государственной ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан».

Столица носила это название ровно 20 лет. В марте 2019 года во время своей инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента республики без референдума.