Минимум три банка Узбекистана внесли изменения в порядок обслуживания иностранцев, усложнив им открытие счетов.

Банк «Ипак йули» с 12 сентября ограничил открытие счетов и пластиковых карт нерезидентам только операционнЫм управлением при головном офисе. Изменения не коснулись обслуживания счетов, открытых до этой даты.

«Капиталбанк» сообщил об усилении комплаенс-контроля для обеспечения прозрачности денежных потоков и операций. С 12 сентября физические лица-нерезиденты могут открывать счета в банке только:

при нахождении на территории Узбекистана непрерывно более 15 календарных дней до обращения в банк;

при прохождении обучения в учебных заведениях страны и наличии документов, подтверждающих статус обучающегося;

при официальном трудоустройстве в Узбекистане.

С 13 сентября о введении похожих требований заявил Asia Alliance Bank: пребывание в Узбекистане непрерывно более 15 календарных дней, наличие документов, подтверждающих статус студента или повышение квалификации в образовательных учреждениях, либо официальное трудоустройство в Узбекистане. Кроме того, при подаче заявления на открытие счёта в банке требуется наличие персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ) и справки с места временного проживания (с QR-кодом).

В конце июля ряд банков ввёл комиссию на снятие наличных валютных средств с международных пластиковых карт. Сообщалось, что решение принято для регулирования оборота наличной иностранной валюты.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщал, что во втором квартале число открытых расчётных счетов нерезидентами увеличилось на 47 тысяч и достигло 169 тысяч. Основная часть пришлась на прибывших в Узбекистан на постоянное или временное проживание из России, Украины и Беларуси. По состоянию на 1 июля на расчётных счетах граждан России в Узбекистане находилось 115 млн долларов США. Всего открыто 97 тысяч банковских карт на имя нерезидентов, из них 90 тысяч — валютные карты (Visa и MasterCard).

Российские СМИ сообщали, что Узбекистан является лидером по «карточному туризму» из России после того, как Visa и MasterCard покинули страну.