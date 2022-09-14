Утром 14 сентября на перекрёстке проспекта Мирзо Улугбека и улицы Дурмон йули в Ташкенте произошло возгорание в задней части пассажирского автобуса Mercedes-Benz маршрута №63. Фотографии и видео об этом появились в интернете.

Пресс-служба МЧС Узбекистана сообщила, что получила сообщение о происшествии в 9:02, и уже в 9:05 на месте было два пожарно-спасательных экипажа. Они потушили пожар в 9:08.

Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что автобус был произведён в 2013 году и проехал почти 890 тысяч км. По предварительной информации, возгорание началось в заднем колесе из-за неисправности тормозной системы, а именно самоторможения.

Огонь повредил заднюю часть кузова и два сиденья в салоне. Пострадавших нет. Сейчас ведётся расследование причин возгорания.

Возгорания автобусов в столице случаются в основном в машинах марки Mercedes-Benz. До этого о двух таких случаях сообщалось в декабре прошлого года.

В 2014 году компания «Тошшахартрансхизмат» разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки.

В 2018 году после очередного возгорания в городе была приостановлена эксплуатация машин этой модели 2008−2009 годов выпуска. После проверки автобусы были возвращены на маршруты.