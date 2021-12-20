20 декабря примерно в 7:50 на улице Фархадской в Учтепинском районе Ташкента загорелся автобус Mercedes-Benz маршрута №125 «Урикзор-Домбрабад».

По данным МЧС Узбекистана, возгорание произошло в моторном отсеке. В 7:56 на место происшествия прибыло два пожарно-спасательных экипажа, которым удалось потушить огонь в 8:00. В результате инцидента никто не пострадал.

14 декабря в Сергелийском районе также произошло возгорание в моторном отсеке в автобусе такой же марки (маршрут №47).

Возгорания автобусов Mercedes-Benz случаются периодически. В 2014 году компания «Тошшахартрансхизмат» разъясняла причины возгораний, среди которых были названы конструкционные недоработки.

В 2018 году после очередного возгорания в городе была приостановлена эксплуатация машин этой модели 2008−2009 годов выпуска. После проверки автобусы были возвращены на маршруты.