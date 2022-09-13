Сенаторы и Министерство строительства Узбекистана на пленарном заседании во вторник обсудили проблемы с легализацией рабочих мест в сфере.

Сенатор Батир Матмуратов сообщил, что в Самаркандской области информация о 1300 созданных рабочих мест в строительной сфере не нашла своего подтверждения. Кроме того, в проектах, размещенных на платформе «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство»), наблюдается несоответствие между планируемыми рабочими местами и фактической занятостью населения в процессе строительства.

Например, строительная компания, выигравшая тендеры на строительство 5 социальных объектов в рамках инвестиционной программы, должна была создать всего 200 рабочих мест, но на практике эта цель выполнена только наполовину. При этом создание рабочих мест считается одним из критериев для победы в торгах, указал сенатор.

Заместитель министра строительства Шукрулло Жахонгиров сообщил, что Минстрой получает информацию о рабочих местах на платформе «Шаффоф курилиш» через Государственный налоговый комитет или Министерство занятости и трудовых отношений.

Чтобы компании официально регистрировали рабочие места, Минстрой включил в рейтинг застройщиков критерий о количестве работников и их средней зарплате.

«Исходя из этого, чем выше средняя зарплата, тем более высокую позицию они получают в рейтинге. В Самаркандской области в связи с проведением саммита ШОС (на этой неделе — ред.) у многих строительных компаний повысился рейтинг, поскольку началась официальная регистрация работников», — заявил он.





Председатель Сената Танзила Нарбаева отметила, что имеются случаи, когда строительная компания, выигравшая тендер на строительство одного объекта, получает другие проекты, хотя работы по первому объекту ещё не завершены.

«Мы знаем фирмы, которые выиграли 15 объектов. Во-первых, это приводит к некачественному строительству. Во-вторых, возникают различные проблемы с рабочими местами. Нет ли необходимости в пересмотре работы в этом направлении? Как может одна фирма выиграть 15−20 объектов?» — спросила она.

Замминистра строительства отметил, что такие случаи часто встречаются во всех регионах, а не только в Самаркандской или Навоийской областях.

«Есть даже подрядчики, строители, которые выиграли 30 объектов. По этому вопросу разрабатывается отдельный проект постановления, который называется „минус 5“. Строители хорошо знают об этом. За каждый полученный объект с их рейтинга будет отниматься 5 баллов. В результате подрядчики, который берут по 30−40 объектов, смогут взять 5 или максимум 10 объектов», — рассказал он.

Электронный рейтинг строительно-подрядных организаций по адресу reyting.mc.uz был запущен в январе 2021 года. Компании оцениваются на основе критериев, состоящих из 6 групп и охватывающих 71 показатель. При определении рейтинга учитывается наличие у организации квалифицированных специалистов, финансовые показатели, опыт работы и её качественное выполнение, техническая база и конкурентоспособность. Узнать рейтинг застройщика можно будет по индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН).