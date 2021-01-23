Министерство строительства Узбекистана запустило электронный рейтинг строительно-подрядных организаций по адресу reyting.mc.uz.

Компании будут оцениваться на основе критериев, состоящих из 6 групп и охватывающих 71 показатель. При определении рейтинга будут учитываться наличие у организации квалифицированных специалистов, финансовые показатели, опыт работы и её качественное выполнение, техническая база и конкурентоспособность.

Узнать рейтинг застройщика можно будет по индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН). В настоящее время в портал включено более 36 тысяч стройкомпаний.

Запуск ресурса был предусмотрен постановлением Кабинета министров от 9 ноября 2020 года. За точность предоставляемых данных для составления рейтинга ответственность будут нести первые руководители ГНК, Госкомстата, Минтруда, а также Инспекции по контролю в сфере строительства при Минстрое и других уполномоченных ведомств.