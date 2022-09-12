В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мальчика дошкольного возраста на железной дороге сбивает скоростной поезд Afrosiyob. В видео отмечается, что случай произошел в Касанском район Кашкадарьи, а ребёнок ушёл из детского сада из-за халатности воспитателей.

Управление дошкольного образования Кашкадарьи сообщило в своем Telegram-канале, что инцидент произошел 9 сентября в 15:33.

Четырехлетний А. Т. проживал в махалле Кунгиртог Касанского района. Впервые его привели в семейный частный детсад 8 сентября. На следующий день мальчика привели снова, но на него всё ещё не было оформлено направление.

Во второй половине дня А. Т., оставшись без присмотра, покинул территорию детсада и направился к ближайшей железной дороге.

Скоростной электропоезд сбил ребёнка, когда он пытался сойти с рельсов. В результате полученных травм ребёнок скончался.

Департамент по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана сообщил, что транспортная прокуратура Карши ведет следственные действия.

Ещё один случай бегства ребёнка из детского сада с трагическим исходом произошел в июле в Ферганской области. Четырёхлетний мальчик, покинув садик, упал в реку рядом с домом и утонул. В отношении всех должностных лиц и других сотрудников детсада возбуждено уголовное дело по статьям УК «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей» и «хищение».