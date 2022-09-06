В отношении всех должностных лиц и других сотрудников дошкольной образовательной организации №23 Узбекистанского района Ферганской области, воспитанник которой утонул летом, возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 167 и части 3 статьи 116 Уголовного кодекса. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана.

21 июля четырёхлетний Мухаммад Акбар Абдупаттоев, которого утром привела в детсада старшая сестра, покинул территорию сада и побежал за сестрой. Недалеко от своего дома он поскользнулся, упал в реку Собиржон и утонул.

Приказом министра дошкольного образования была инициирована комплексная проверка с целью выяснения всех обстоятельств. Она выявила «грубейшие нарушения в профессиональной деятельности персонала» детсада, говорится в сообщении МДО.

Кроме того, оказалось, что персонал детсада скрыл от вышестоящих органов информацию о том, что ребёнок и раньше сам покидал территорию сада.

«Учитывая вышеизложенные факты, свидетельствующие о том, что беспечное и халатное отношение педагогов и руководителя данной дошкольной образовательной организации привело к гибели ребёнка, а также выявление ряда других нарушений при организации деятельности ГДОО №23, все материалы были немедленно переданы в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

Министерство предупредило руководителей районных отделов дошкольного образования, руководителей ДОО, педагогов, воспитателей и помощников воспитателей о том, что в случаях жестокого обращения с воспитанниками и халатного отношения к своим профессиональным обязанностям будут приниматься «самые жёсткие меры в установленном порядке в тесном взаимодействии с правоохранительными органами».

В то же время МДО напомнило, что родители ребёнка или лица, их заменяющие, должны лично передавать воспитанника воспитателю группы и таким же образом принимать его обратно.

Справка:

Пункт «г» части 2 статьи 167 УК. «Хищение путём присвоения или растраты»

Хищение путём присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении, путём злоупотребления должностным положением, наказывается штрафом от 100 до 300 базовых расчётных величин или обязательными общественными работами до 480 часов или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы до 5 лет.

Часть 3 статьи 116 УК. «Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей»

Невыполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, неоказание без уважительной причины помощи больному лицом, обязанным её оказывать в соответствии с законом или специальными правилами, повлёкшие по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы до 5 лет.