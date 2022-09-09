Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Aманбай Тлеубаевич Орынбаев избран членом Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Выборы вместо выбывшего сенатора прошли в пятницу в здании Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха в Нукусе, сообщила пресс-службе Центральной избирательной комиссии Узбекистана,

Фото: ЦИК Узбекистана.

Аманбай Орынбаев был избран председателем Жокаргы Кенеса вместо Мурата Камалова 26 августа. 21 августа он был избран депутатом парламента Каракалпакстана. Ранее он работал главой МВД Каракалпакстана. После волнений в республике в начале июля он был назначен первым заместителем председателя Совета министров.

Фото: Максад Хабибуллаев / Жокаргы Кенес.

13 сентября созывается пленарное заседание Сената. Один из пунктов повестки дня — вопрос о заместителе председателя Сената. Эту должность с октября 2020 года занимал ушедший в отставку с поста главы Жокаргы Кенеса Мурат Камалов.