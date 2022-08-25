Первый заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам экологии и развитию региона Приаралья Аманбай Орынбаев победил на выборах в освободившиеся места в Жокаргы Кенес, сообщает пресс-служба парламента республики.

Его кандидатура была зарегистрирована 4 августа от 56-го избирательного округа «Бердак» в Шынбайском районе. При регистрации он не был отмечен как член какой-либо партии, однако после выборов Аманбай Орынбаев был указан членом Экологической партии.

Аманбай Орынбаев был назначен главой МВД Каракалпакстана в марте, но после волнений в республике в начале июля его освободили от должности. До этого чуть больше трёх месяцев он возглавлял Службу пробации Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.

Ранее также работал первым заместителем начальника Службы охраны общественного порядка МВД Узбекистана, а также начальником отдела внутренних дел Нукуса.

Кроме того, депутатами Жокаргы Кенеса избраны заведующая Русским культурным центром Каракалпакстана Галина Александровна Зоркина от партии «Адолат», заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам связей с общественными и религиозными организациями Рустам Турсынбаевич Сапарбаев от НДПУ, пенсионер, редактор газеты «Шоманай нуры» Калбай Тогаевич Наурызов от «Миллий тикланиш» и глава аула «Есимозек» Караузякский район Суйеубай Алиевич Ещанов от УзЛиДеП.