Министр внутренних дел Каракалпакстана Аманбай Тлеубаевич Орынбаев освобождён от должности, сообщило УзА.

Он был назначен на этот пост в начале марта и проработал менее пяти месяцев. До этого чуть больше трёх месяцев он возглавлял Службу пробации Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.

Ранее также работал первым заместителем начальника Службы охраны общественного порядка МВД Узбекистана, а также начальником отдела внутренних дел Нукуса.

Аманбай Орынбаев назначен первым заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам экологии и развитию региона Приаралья.