Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Каллибекович Камалов избран заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана тайным голосованием на восьмом пленарном заседании верхней палаты парламента 21 октября.

Как сообщает пресс-служба Сената, за избрание Мурата Камалова проголосовало 72 сенатора. Всего в голосовании участвовало 78 сенаторов.

Согласно конституционной норме, одним из заместителей председателя Сената является представитель Каракалпакстана. Представление об избрании Мурата Камалова заместителем председателя Сената внес президент Узбекистана.

Мурат Камалов (1955 г. р.) в сентябре был избран депутатом Жокаргы Кенеса, а 2 октября на внеочередной сессии Жокаргы Кенеса, в которой участвовал президент, был избран председателем Жокаргы Кенеса.

В 2018—2020 годах Мурат Камалов возглавлял Управление СГБ по Каракалпакстану, а с 7 августа текущего года был главой Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана.