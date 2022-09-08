Ташкентский зоопарк рассказал, как себя чувствуют и проходят адаптацию на новом месте детеныши нильского крокодила и средиземноморские хамелеоны, которых пытались контрабандой провезти в Узбекистан из Египта.

Напомним, 57 детенышей нильских крокодилов и 10 хамелеонов были перевезены самолетом из Каира в контейнерах, обернутых фольгой, среди фруктов и овощей. Их обнаружила и изъяла таможенная служба международного аэропорта Ташкента, после чего животных передали зоопарку.

«Эта варварская перевозка новорожденных малышей нанесла серьезный урон их здоровью, — сообщила пресс-служба зоопарка. — Маленькие крокодилы прибыли в неудовлетворительном состоянии, а некоторые из них были очень слабы. В результате бесчеловечного обращения 7 [хамелеонов] находятся в неудовлетворительном состоянии, 2 — в крайне истощенном, а 1 и вовсе погиб от обезвоживания».

Сейчас детеныши крокодила находятся под опекой сотрудников в специальных помещениях, где они обеспечены теплом, светом и необходимыми кормами, сообщили в зоопарке.





«Мы кормим их кусочками мяса, рыбы, а также новорожденными мышатами, мальками мелкой рыбы и насекомыми», — рассказали в администрации.

Как отметили в зоопарке, нильские крокодилы — одни из крупнейших рептилий на Земле, достигающие размера до 5−6 м и более. Они могут содержаться не в каждом зоопарке, так как для их жизни требуется просторный водоем и грамотное квалифицированное содержание.

«Но в нашем уже зоопарке содержится нильский крокодил, подаренный коллегами из Израиля, его размеры сейчас достигают около 3 м. Надеемся, что новые жильцы окрепнут, станут полноправными нашими обитателями и будут радовать гостей своим присутствием», — говорится в сообщении зоопарка.

Хамелеонов поместили в террариумы, их кормят сверчками и мраморными тараканами.

«Средиземноморские хамелеоны — очень необычные ящерицы, способные менять окраску соответственно окружающей их среде. Это свойство позволяет им не только оставаться незамеченными во время охоты, но и самим не стать добычей. Это единственный их способ защиты. Для человека они не опасны», — рассказали в зоопарке.





Для охоты хамелеоны используют свой длинный язык. Состоящий из выталкивающих и втягивающих мышц, он хранится во рту на подъязычной кости. Животное с большой точностью направляет язык, конец которого покрыт липкой слизью, на жертву, а затем возвращает все обратно в рот.

Всех рептилий взвесили и измерили для наблюдения и контроля над динамикой их роста и развития.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы восстановить здоровье малышей, отнятых у браконьеров, и ждём, чтобы их самочувствие наладилось», — заверил Ташкентский зоопарк.

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