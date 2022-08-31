Таможенники аэропорта Ташкента задержали гражданина Узбекистана М. С., который пытался незаконно ввезти из Египта 56 детенышей крокодила, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).





Животные были обнаружены в ходе личного досмотра пассажира рейса «Каир — Ташкент» 30 августа. Крокодилы были спрятаны в нескольких пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей. Контейнеры были обернуты в фольгу, чтобы затруднить таможенникам досмотр и скрыть движение крокодилов от сканера.

Их стоимость оценивается в 918,5 млн сумов. Состояние детёнышей крокодила, которые родились неделю назад, сотрудники Ташкентского зоопарка оценивают как удовлетворительное, так как не были соблюдены правила перевозки животных.





«В настоящее время по данному факту проводится расследование», — добавили в ГТК.

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил, что внешне детеныши похожи на нильского крокодила сrocodylus niloticus.

Госкомэкологии и сотрудники пограничного ветеринарного поста «Ташкент-АЭРО» передали животных Ташкентскому зоопарку на временное хранение.





Кроме того, 31 августа при таможенном досмотре другого пассажира, Я. Ж., в его багаже были найдены 10 хамелеонов в пластиковом контейнере. Их стоимость оценивается в 54,7 млн сумов.

Хамелеоны тоже были переданы в Ташкентский зоопарк. Как отметили специалисты, из-за несоблюдения правил перевозки состояние 6 из них оценивается как тяжелое.





В соответствии с действующим законодательством ввоз и вывоз диких животных, занесенных в Красную книгу, осуществляется на основании разрешения, выдаваемого Госкомэкологии.