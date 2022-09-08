Государственный комитет семьи и женщин, хокимият Сурхандарьинской области, Европейский союз (ЕС) и ЮНИСЕФ 8 сентября запустили программу по расширению доступа к инклюзивному образованию, социальным услугам и правовой помощи в Сурхандарьинской области, сообщили «Газете.uz» в офисе Детского фонда ООН в Узбекистане.

Вклад Евросоюза в программу составляет 1,6 млн евро. ЮНИСЕФ в сотрудничестве с министерствами и региональными властями планирует охватить около 35 тысяч человек.

Основное внимание в программе будет уделено детям, молодежи и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ввиду ряда причин включая насилие, миграцию, вынужденное переселение из Афганистана и другим наиболее уязвимым группам.

«В рамках гранта особое внимание будет уделено усилению потенциала работников социальных служб, которые непосредственно играют роль в продвижении социальной справедливости», — говорится в сообщении. Программа также включает компоненты инклюзивного многоязычного дошкольного и школьного образования, специализированные услуги правовой помощи и программу развития навыков для целевой группы молодежи.

«Это знаковое мероприятие с многоуровневой стратегией, направленной на повышение социальной сплоченности и благополучия местного сообщества, включая афганский народ, путем создания общих пространств для взаимодействия, интеграции и укрепления солидарности. Таким образом Европейский cоюз выражает свою поддержку Узбекистану и его усилиям по созданию сильного и устойчивого общества, а также нуждающимся в помощи афганцам, в том числе в соседних странах», — сказала посол Европейского cоюза в Узбекистане Шарлотта Адриан.

«Когда все жители в местных сообществах, особенно самые уязвимые, имеют равный доступ к услугам социальной и правовой помощи, сообщества становятся более сплоченными, стабильными и процветающими. Важно отметить, что получив доступ к качественным базовым услугам, гарантированным государством, махалли становятся менее уязвимыми и более устойчивыми к внешним потрясениям», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.