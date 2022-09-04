Аренда школьных учебников за плату противоречит Конституции Узбекистана. Так считает депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член партии УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Согласно статье 41 Конституции, каждый имеет право на образование, а государство гарантирует получение бесплатно общего образования.

«Исходя из требований этой конституционной нормы, все процессы, связанные с обучением в государственных общеобразовательных школах, считаются бесплатными. Это включает в себя обеспечение учащихся учебниками. Поэтому мы считаем, что аренда учебников в школах противоречит Конституции», — подчеркнул он.

В беседе с «Газетой.uz» парламентарий уточнил, что норма об образовании в Конституции, принятой в 1992 года, не менялась до сегодняшнего дня. По его словам, до 2005 года государство выделяло учебники школьникам на бесплатной основе до перехода на арендную систему.

«До 2002 года или 2005 года выдача книг была полностью бесплатной. Ведь в то время в Конституции тоже было указано, что среднее образование — бесплатное. Потом выдача книг стала платной, но Конституция не менялась ведь», — заявил он.

Стоит отметить, что до введения арендной системы книги выдавались (как и сейчас) бесплатно только определенным категориями школьников: первоклассникам, воспитанникам домов «Мехрибонлик», школ-интернатов и специализированных школ, а также детям из малообеспеченных семей). Учебники продавались родителям на ярмарках и через розничную сеть.

Депутат пояснил, что поднял этот вопрос после обращения к нему избирателей.

«Кто-то уже пишет, что я иду против политики. Причём тут это? Я высказываю своё мнение, то, как я понимаю эту статью Конституции. Последние 2−3 дня на меня выходят родители и задают вопросы. В одной семье четверо детей, родителей просят выплатить по 120 тысяч сумов. Родитель у меня спрашивает: „Что будет, если я не выплачу эту сумму? Моего ребёнка выгонят из школы?“ Я не знаю, что ответить», — сказал он.

Расул Кушербаев также привёл пример со сферой здравоохранения и напомнил, что по Конституции «каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание».

«Государство предоставляет возможность [получить лечение] в частной медицине, в то же время есть государственная медицинская помощь. В Конституции сказано, что каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание, но не говорится же, что на практике „если что государство вот это или то не сделает“. Это выводы исходя из общего правила. То же самое с негосударственными школами, там аренда может быть платной, как и обучение — это без проблем. Но речь ведь о государственных школах», — пояснил депутат.

Парламентарий считает, что в этот вопрос должен вмешаться Конституционный суд и дать разъяснение. Он сам планирует обратиться с депутатским запросом на следующей неделе.

В социальных сетях пользователи пожаловались на подорожание аренды школьных учебников в Узбекистане «в 2−3 раза» и выдачу книг нового образца только после первой четверти. В МНО объяснили это ростом цен на бумагу и транспортные расходы.

«Газета.uz» сообщала, что до конца 2022 года МНО было поручено разработать новые учебники для 3, 6, 7 и 10 классов, но из-за опережения графика школьники начнут получать их уже с сентября. При этом из-за роста цен на бумагу правительству необходимо найти дополнительные средства для печати части запланированного тиража.

В мае президент утвердил Программу по развитию школьного образования до 2026 года. Государственным школам разрешили вносить изменения в учебные программы и выбирать учебники по отдельным предметам.