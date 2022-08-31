30 августа в Москве на 92-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв, пишут российские СМИ. Согласно сообщениям, последний год он постоянно находился в больнице.

Михаил Горбачёв был последним генеральным секретарём ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом СССР.

BBC отмечает, что Горбачев «снискал глубокое уважение в мире как человек, больше других сделавший для того, чтобы прекратить холодную войну. Но в бывшем Советском Союзе многие до конца жизни винили его в распаде страны».

Горбачёв — лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачёв-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.

В биографии на сайте фонда сообщается, что в ноябре 1978 года Михаил Горбачёв был избран секретарём ЦК КПСС, а в марте 1985 года — генеральным секретарём ЦК КПСС.

«С приходом Горбачёва к власти в СССР начался процесс демократизации, получивший название „перестройки“ (1985−1991 годы). Движущей силой перестройки стала гласность. Разрабатывалась программа перевода экономики на социально ориентированную рыночную основу. Произошел демонтаж тоталитарного режима в СССР. В 1990 году власть от КПСС перешла к Съезду народных депутатов СССР — первому в советской истории парламенту. избранному на альтернативной основе на свободных демократических выборах. 15 марта 1990 года съезд избрал Горбачёва президентом СССР», — говорится в биографии.

«За 1985−1991 годы произошло радикальное изменение отношений между Западом и СССР — переход от военного и идеологического противостояния к диалогу и становлению отношений партнёрства. Деятельность Горбачёва сыграла решающую роль в прекращении „холодной войны“, гонки ядерных вооружений, объединения Германии», — отмечается в биографии.

После распада СССР 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия главы государства. В 1996 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России, но набрал менее 1% голосов.

«Я стремился соединить политику с наукой, моралью, нравственностью, ответственностью перед людьми. Для меня это было делом принципа. Нужно было положить предел разгулу вожделений правителей, их самодурству. Не всё мне удалось, но я не считаю, что такой подход был ошибочным. Без этого трудно рассчитывать, что политика сможет выполнить свою уникальную роль, особенно сегодня, когда мы вступили в новый век, когда стоим перед драматическими вызовами», — отмечал Горбачёв.