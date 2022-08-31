Дома-интернаты «Саховат» и «Мурувват», а также Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда (медико-социальные учреждения) прикрепляются к Государственному таможенному комитету, следует из постановления президента от 30 августа.

Государственный таможенный комитет на постоянной основе будет оказывать содействие Агентству по развитию медико-социальных услуг:

в укреплении материально-технической базы медико-социальных учреждений и улучшении их инфраструктуры;

во внедрении современных методов и социальных технологий, направленных на повышение эффективности оказания медико-социальных услуг пожилым и лицам с инвалидностью, взятым под опеку в медико-социальных учреждениях;

в создании благоприятных условий для пожилых и лиц с инвалидностью, взятых под опеку в медико-социальных учреждениях, обеспечении их протезно-ортопедическими изделиями, техническими и гигиеническими средствами реабилитации;

в создании необходимых условий по социальной адаптации и обучению лиц с инвалидностью, взятых под опеку в медико-социальных учреждениях, профессии исходя из их интересов;

в содержательной организации свободного времени пожилых и лиц с инвалидностью, взятых под опеку в медико-социальных учреждениях, а также развитии их интеллектуальных, физических и творческих способностей;

в обеспечении активного участия лиц, взятых под опеку в медико-социальных учреждениях, в культурной жизни путем организации духовно-просветительских и культурных мероприятий, в том числе концертных программ.

ГТК дано право направлять средства специального фонда комитета на реализацию этих задач.

Агентству по развитию медико-социальных услуг, в свою очередь, поручено:

обеспечить совместно с ГТК в 2023—2024 годах полную установку камер видеонаблюдения на территории домов-интернатов «Саховат» и «Мурувват»;

начиная с 1 октября 2022 года совместно с министерствами народного образования, здравоохранения и негосударственными некоммерческими организациями внедрить порядок обучения воспитателей домов-интернатов «Саховат» и «Мурувват» ежегодно не менее одного раза на курсах повышения квалификации;

до 1 июня 2023 года совместно с Минздравом создать на базе домов-интернатов «Саховат» и «Мурувват» необходимые технологические условия для прохождения процедур современной абилитации и реабилитации лицами с недостатками в психическом и физическом развитии. При этом для лечащихся в амбулаторных условиях будут внедряться программы, основанные на новых педагогических и инновационных технологиях, а также оказывается консультативная помощь родителям или опекунам;

до конца 2022 года, а также в будущем не менее одного раза в год совместно с Минздравом организовать проведение внеочередной диспансеризации лиц, взятых под опеку в домах-интернатах «Саховат» и «Мурувват», а также определить в зависимости от результата осуществление адресных медико-профилактических мероприятий;

обеспечить медико-социальные учреждения необходимыми спортивными принадлежностями, оборудованием и прочим инвентарем для занятий видами спорта пожилых и лиц с инвалидностью;

ежегодно по случаю 1 июня, Международного дня защиты детей, организовать среди воспитанников детских домов «Мурувват» спортивные соревнования в республиканском масштабе. Закупка спортивного оборудования, оснащения и прочего инвентаря должна осуществляется за счет средств внебюджетного Фонда поддержки спорта при Министерстве развития спорта;

совместно с Министерством по поддержке махалли и старшего поколения организовать ежеквартально посещение пожилыми, взятыми под опеку в медико-социальных учреждениях, театров, концертов и музеев. Рекомендовано при этом покрытие культурных и просветительских мероприятий за счет средств Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний».

С 1 сентября 2022 года председателю ГТК предоставляется право передачи медико-социальным учреждениям товарно-материальных ценностей, выявленных таможенными органами и переведенных в доход государства, согласно обоснованным запросам Агентства по развитию медико-социальных услуг.

В 2022 году на территории дома-интерната «Саховат» Наманганской области будет организован парк «Кексалар боги», оказывающий платные услуги в дневное время, для эффективной организации досуга пожилых. Работники этого дома-интерната «Саховат» смогут оказывать дневные медико-социальные и бытовые услуги пожилым, не являющимся их постоянными жильцами.

В медико-социальных учреждениях будут организованы учебные мастерские для социальной адаптации и обучения профессии пожилых и лиц с инвалидностью исходя из их интересов. Ежегодно не менее двух раз для взятых под опеку пожилых и лиц с инвалидностью будут проводиться краткосрочные бесплатные курсы по кулинарному, кондитерскому, парикмахерскому, швейному делу.

Документом также утверждена «дорожная карта» по укреплению материально-технической базы домов-интернатов «Саховат» и «Мурувват», а также Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда на 2022−2025 годы.

Согласно постановлению, 300-местный дом-интернат для детей с инвалидностью «Мурувват», организуемый в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, будет приспособлен в качестве дома-интерната для женщин.

Отметим, что в последние несколько лет силовые органы выступают попечителям и социальных сфер в Узбекистане. Так, Национальная гвардия курирует дома «Мехрибонлик», семейные детские дома и занимается устройством детей без опеки в семьи. По инициативе ГУВД Ташкента в 2018 году был открыт центр реабилитации для бездомных людей в столице. Подобные центры есть во всех регионах, однако возможность постоянного проживания предоставляет только столичный шелтер.