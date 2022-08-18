Центр реабилитации лиц без определенного места жительства при ГУВД Ташкента «Мехр-саховат уйи» вернулся к работе после капитального ремонта. Строительные работы велись с марта по июнь.

В приюте появилась летняя кухня, отремонтированы жилые блоки, душевые и уборные, столовая, зона отдыха и библиотека, сообщила начальник пресс-службы ГУВД Ташкента Нилуфар Исханова в ходе пресс-тура в минувшую пятницу.





«В комнаты завезли новые кровати и постельное бельё, улучшили систему вентиляции, провели отопление, установили два кондиционера и телевизор, построили новую кухню», — перечислила Нилуфар Исханова.

Кроме того, у каждого жителя появился индивидуальный набор посуды.





«Дом милосердия» — первый и пока единственный центр для бездомных людей в Ташкенте. Приют был открыт по инициативе руководства ГУВД столицы в июне 2018 года. Подобные центры есть во всех регионах. Однако возможность постоянного проживания предоставляет только столичный шелтер.

Сахиба Усманова — одна из первых жительниц центра. В шелтер женщина пришла четыре года назад.





«Я готовлю три раза в день для постояльцев центра. В свободное время люблю читать книги, смотреть телевизор и беседовать с другими. Мне нравится чувствовать себя полезной и нужной» — с улыбкой говорит женщина.

В будущем она хочет построить семью и обзавестись собственным домом и говорит, что об этом, наверное, мечтает здесь каждый.

«В нашем центре живут разные люди: как местные, так и приезжие, — рассказала „Газете.uz“ директор центра Наргиза Тулкунова. — Все они по какой-то причине оказались без жилья и в поисках дома пришли к нам. Бывает, мы сами находим кого-то на улице и привозим сюда».

Наргиза Тулкунова.

Так в приют попала 55-летняя Феруза Шоабдуллаева. Большую часть жизни она прожила на улице. После смерти отца пятнадцатилетнюю девушку из дома выгнала мачеха, рассказала женщина. В «Доме милосердия» судьба свела её с Шоикромом Умаровым. Феруза вышла за него замуж. Сейчас она работает уборщицей в церкви, а в остальное время помогает освоиться новоприбывшим в приют.

Каждый прибывший в центр получает койко-место, трёхразовое питание, по необходимости — одежду и лекарства. Жители центра регулярно проходят медицинское обследование в местных отделах здравоохранения. При выявлении каких-либо заболеваний их направляют в больницы.





Центр рассчитан на 200 мест. Число постояльцев всё время меняется, рассказала директор приюта Наргиза Тулкунова. В период пандемии количество проживающих достигало 1200 человек. Сегодня жителей всего 101 человек. С наступлением холодов многие вернутся. Количество постояльцев зимой увеличивается в пять-семь раз.

«Иногда нам помогают люди: звонят и сообщают о том, что в их районе есть бездомные, — отметила директор центра. — Мы забираем их и добровольно размещаем здесь. Некоторые позже хотят уйти, мы их отпускаем. Но проходит время, и они возвращаются».





Приют принимает всех оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За четыре года работы из 9850 человек, когда-либо проживавших в центре, более 2500 человек смогли вернуться к родственникам после установления личности. Согласно постановлению правительства о центрах реабилитации, такую социальную и правовую поддержку своим постояльцам оказывают все приюты страны.

«Кого-то [сотрудники столичного центра] вернули в семью, кого-то устроили в дома „Мурувват“, кого-то отправили к детям, которые находятся в других странах, — рассказали „Газете.uz“ в пресс-службе ГУВД Ташкента. — Кому-то помогли восстановить документы, многие нашли работу и жильё. Многим наши сотрудники помогли оформить пенсию, они получают свою пенсию на карточку. А те, кому уже негде жить, живут в приюте „Мехр-саховат“».

Заместитель начальника отдела общественного порядка ГУВД Ташкента Завкий Дусмуродов рассказал, что работники центров проверяют наличие всех необходимых документов прибывших в приют граждан. С июня 2018 года утерянные или отсутствовавшие документы получили 3500 человека, проживавших в столичном центре.

Завкий Дусмуродов.

Один из них — 25-летний молодой человек, которого работники приюта нашли без памяти на вокзале. Вспомнить себя парню так и не удалось, но имя Бунёд, которое он получил в центре, ему подходит. На досуге он любит слушать музыку и смотреть за животными. Их после ремонта в центре прибавилось, как и работы по хозяйству, которую Бунёд и другие жители центра берут на себя.





До ремонта в приюте завели кошек и собаку. Теперь к ним присоединились кролики, голуби, курицы и петухи. Работники центра убеждены, что благоустройство территории и животные скрасят жизнь постояльцев.





Озеленение территории центра — одно из любимых занятий 71-летнего Ильи Романовича. Он поливает газон, сажает цветы и ухаживает за деревьями. Планирует угощать постояльцев урожаем фруктов, когда посадит плодовые деревья.

Илья Романович рассказал, что из-за проблем со здоровьем долгое время жил в больнице. Когда его состояние улучшилось, мужчина попытался восстановить утерянные документы и найти жильё.





«Куда я только не обращался за помощью, даже в „портал“ писал. Жил то там, то тут. Так приходилось скитаться, пока я не пришел сюда. Тут мне помогли: и место свое дали, и документы все оформили. Сейчас я ежемесячно получаю пенсию», — рассказал Илья Романович.

Начальник отдела информационной службы ГУВД Ташкента Нилуфар Исаханова сообщила, что к 2023 году в центре планируется построить ещё одно жилое здание, а также открыть спортивные площадки и организовать книжный клуб.





«Мы стараемся создать все условия, чтобы люди здесь чувствовали себя людьми», — сказала Нилуфар Исаханова.

«Сейчас даже отношения среди жильцов улучшились, — рассказал один из проживающих в центре Вячеслав Аваков. — Никто не ругается, все друг с другом ладят. Конечно, бывают случаи, когда кто-то чем-то недоволен, но все конфликты решаются мирно. Главное, атмосфера здесь стала теплее. У нас тут есть лежачие, незрячие, которые нуждаются в уходе. Мы им помогаем как можем. Отводим в туалет, одеваем или приносим покушать. Также следим за чистотой и стараемся поддерживать порядок в комнате».





Вячеславу 66 лет. Мужчина рассказывает, что долгое время жил на улице, пока однажды зимой не оказался здесь.

«Мне некуда идти, дома нет. Своё место я нашёл здесь. Главное, что нас не обижают, и у нас всё хорошо. Порой всё, что нам нужно, — это немного тепла и заботы», — говорит Вячеслав.