Президент Шавкат Мирзиёев 28 июля посетил дом Мехрибонлик №21 в Ташкенте, сообщила пресс-службе главы государства.

В этом учреждении воспитываются 122 ребенка, в том числе 47 детей-сирот и 75 социальных сирот. В детском доме работают квалифицированные воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи, говорится в сообщении. Действуют кружки робототехники, ментальной арифметики, парикмахерского, кулинарного, швейного дела.

Глава государства ознакомился с созданными здесь условиями и понаблюдал за занятиями детей.





«Цель нашего приезда сегодня — встретиться с вами и улучшить условия для всех воспитанников, создать максимально приближенную к семейной воспитательную среду. Мы создадим для вас возможности, чтобы вы могли наравне со всеми получать образование, учиться в университетах, приобретать профессию, получить жилье и работу, занять достойное место в жизни. Знайте, что у вас есть родители и Родина. Государство никогда не оставит вас без внимания», — сказал президент.

Как отмечается в сообщении, индивидуальная работа с детьми и профессиональная ориентация воспитанников в доме Мехрибонлик не налажены на должном уровне. «Нет ведомства, которое бы содействовало первым шагам совершеннолетних воспитанников в самостоятельной жизни, получению ими высшего образования и их трудоустройству», — говорится в сообщении.

В связи с этим глава государства предложил закрепить за всеми домами Мехрибонлик и специальными школами-интернатами Национальную гвардию Узбекистана.





«У этих учреждений есть материальный спонсор, теперь нужен духовный покровитель. Это дело доброе и необходимое», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В Узбекистане существует 16 домов Мехрибонлик и 4 детских городка. В них воспитываются 1823 мальчика и девочки. В 86 специальных школах-интернатах обучаются 21, 3 тысячи детей, на основе попечительства, опекунства и семейного патроната — 79 тысяч детей.

Определено, что в порядке эксперимента Национальная гвардия будет нести ответственность за деятельность этих учреждений. Поручено создать методику специализированного обучения и патриотического воспитания детей. Подчеркнута важность развития способностей детей путем взаимодействия детских домов и специальных школ-интернатов с научными, художественными и спортивными организациями.