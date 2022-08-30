Указом президента в связи с 31-й годовщиной независимости Узбекистана награждены три посла страны в зарубежных государствах.

Посол Узбекистана в Афганистане Ядгархожа Шадманов награжден орденом «Дустлик».

Узбекистан провел в июле Международную конференцию по Афганистану с участием делегации временного правительства этой страны. В конце июля сообщалось о начале на территории Афганистана экспедиционных работ для определения маршрута Трансафганской железной дороги и технико-экономического обоснования проекта, в котором Узбекистан принимает непосредственное участие.

Главы дипломатических миссий Узбекистана в Украине Алишер Курманов и в Польше Бахром Бабаев награждены медалями «Содик хизматлари учун».

Напомним, в марте этого года после начала российского вторжения в Украину дипломатам Узбекистана удалось эвакуировать оттуда через Польшу 6000 сограждан.

«Самая большая сложность была с точки зрения безопасности. Перевозка из одного региона в другой была очень сложной», — сказал в середине марта на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Абдулазиз Камилов, возглавлявший тогда Министерство иностранных дел. В своей речи он сравнил сложность эвакуации из Украины с вывозом узбекистанцев из Сирии.

В конце февраля в Харькове микроавтобус, принадлежащий посольству Узбекистана в Украине, был повреждён осколком шрапнели во время эвакуации граждан из города, при инциденте никто не пострадал. «Нашему дипломату нужно было сесть в поезд со студентами и доехать до Львова. Выбраться из Харькова на машине было очень сложно и опасно. Мы не могли добраться туда на машине. Нам нужно было добраться до места назначения как можно быстрее. Автомобиль был повреждён, закончилось топливо. Поэтому мы оставили микроавтобус на вокзале», — рассказал тогда Алишер Курманов.