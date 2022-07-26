Узбекистан как страна-организатор Международной конференции по Афганистану 26 июля выступил с итоговым заявлением.

Напомним, в конференции приняли участие спецпредставители государств — ближайших соседей Афганистана, стран Южной, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европейского Союза, США, а также высокопоставленная делегация временного правительства Афганистана.

«Впервые состоялся представительный международный форум по Афганистану, который не ограничивается политическими заявлениями, а сфокусирован на вопросах укрепления мира, стабильности и экономического восстановления государства в интересах всего афганского народа, его соседей и мирового сообщества», — говорится в заявлении.

Стороны выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность его становлению в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности.

Участники конференции выразили понимание того, что сегодня главным приоритетом должно стать возрождение и укрепление экономики Афганистана как важный фактор достижения прочного мира в этой стране.

«Необходимо содействовать интеграции Афганистана в межрегиональные экономические процессы, продвигать реализацию социально значимых и инфраструктурных проектов, в том числе по формированию трансрегиональных транспортных, энергетических и других коридоров», — говорится в заявлении.

Представители правительства Афганистана и руководители других делегаций отметили значимость инициатив, выдвинутых Узбекистаном, в том числе по строительству железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», прокладке ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри», созданию транспортно-логистического хаба «Термез карго», а также преобразованию учебного центра в Термезе в Образовательный кластер по подготовке кадров для Афганистана.

«Участники с большим вниманием отнеслись к заявлению и. о. министра иностранных дел Афганистана Амирхана Муттаки о разрыве связей новых властей страны с различными террористическими группировками, в первую очередь, „Исламским государством“. Было отмечено, что афганским правительством обеспечивается безопасность, стабильность и принимаются меры для оказания государственных и социальных услуг населению», — отмечается в заявлении.

Кроме того, подчеркнута важность выполнения временным правительством Афганистана ключевых требований мирового сообщества по формированию правительства на основе широкого представительства, обеспечения прав женщин и доступа афганских девочек для получения полноценного школьного образования.

«Это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане», — подчеркивается в заявлении.

«Глава афганской делегации заявил участникам форума о том, что правительство Афганистана самым серьезным образом рассматривает озабоченность, выраженную международными партнерами относительно государственного строительства и реализации прав и интересов человека, включая права женщин и национальных меньшинств. Афганская сторона отметила, что правительство страны проводит политику „нулевой терпимости“ в отношении наркотиков и коррупции», — говорится в итоговом документе.

Участники также приняли к сведению подтверждение правительством Афганистана ранее взятых на себя обязательств по недопущению использования территории этой страны против интересов безопасности других государств.

«Выражая глубокую озабоченность в связи с ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане, участники выразили уверенность в необходимости консолидации усилий международного сообщества, направленных на оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, восстановление национальной экономики страны в целом», — отмечается в заявлении.

«Участники вновь подчеркнули важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом, которые должны быть направлены правительством страны на решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, проблем в областях здравоохранения и образования, удовлетворение нужд и потребностей всего 35-миллионного афганского населения, реализацию значимых инвестиционных проектов», — подчеркивается в документе.

В завершении его выражается готовность продолжить координацию международных усилий и совместную работу по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана и его интеграции в мировое сообщество.