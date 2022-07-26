Временное правительство Афганистана призывает США разморозить афганские активы. Об этом на международной конференции в Ташкенте 26 июля заявил и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, за 11 месяцев «Талибан» смог обеспечить безопасность внутри Афганистана и сохранил работоспособность всех государственных органов и госслужащих, которые оказывают населению основные услуги.

«Мы практически до нуля снизили уровень коррупции. Объявили амнистию всем политическим и военным противникам. Впервые в истории Афганистана была провозглашена политика толерантности. Никто не был уволен за свою политическую идеологию. Сейчас у нас очень хорошо работают министерства обороны и внутренних дел. Мы привлекли туда много молодёжи», — рассказал он.

Амир Хан Муттаки также подчеркнул, что «Талибан» не использовал эти силовые структуры против народа или соседей.

«Двадцать лет войны с одной стороны и экономические санкции США с другой стороны привели страну к бедности. От этого страдает простой народ. Несмотря на все эти проблемы, страна смогла справиться. Все государственные услуги предоставляются. После долгого времени мы открыли все университеты — как частные, так и государственные. Все школы открыты, в них обучаются 10 миллионов учеников», — заявил он.

И. о. главы МИД Афганистана сообщил, что женщины работают там, где есть условия, а там, где их нет, они работают из дома. «Мы платим им за то, чтобы они работали из дома, пока мы не сможем создать для них условия», — сказал он.

Амир Хан Муттаки подчеркнул, что «Талибан» привержен стабильности и миру в Афганистане, поскольку это поспособствует его экономическому развитию.

«Наша политика сейчас ориентируется на экономическое развитие, и Афганистан должен превратиться в центр сотрудничества между регионами. Афганистан предоставляет кратчайший и самый дешёвый путь, соединяющий Южную и Центральную Азию», — отметил представитель временного правительства.

Он напомнил, что «Талибан» взял на себя ответственность, что не позволит никому использовать территорию Афганистана для угрозы против других стран.

«Мы это сделали. Безопасность в Афганистане связана с безопасностью и в регионе, и в мировом сообществе. Мы выполняем все обещания и хотели бы, чтобы США тоже выполнили все те обещания, которые были в соглашении», — указал он.





Амир Хан Муттаки заявил, что Афганистан готов строить отношения со всеми странами мира на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы призываем США безоговорочно и безо всяких условий разморозить все активы Афганистана. Это будет иметь очень позитивное влияние на жизнь и развитие афганского народа… Афганистан географически расположена в стратегически выгодном месте, имеет огромные запасы природных ресурсов и очень дешёвую рабочую силу. Призываем всех инвестировать в Афганистан, что послужит безопасности и стабильности в регионе», — сказал глава МИДа.

Он также отметил, что теперь Афганистан функционирует как «одна страна, одно государство, одна власть».

«ИГИЛ был уничтожен в Афганистане. И сейчас 500 тысяч различных работников бывшего режима работают с нами. Те, кто уезжали, возвращаются домой. Все афганцы могут свободно путешествовать», — заявил Амир Хан Муттаки.

Он признал наличие проблем в банковской сфере, но ожидает, что они будут решены в ближайшее время.

И. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов отметил, что снятие ограничений на финансовые активы Афганистана за рубежом является одним из основных факторов решения социальных проблем в стране.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разморозить афганские государственные активы в зарубежных банках, учитывая гуманитарную обстановку в Афганистане. Речь идёт о резервах Центрального банка Афганистана на миллиарды долларов, которые были заморожены США, чтобы средства не достались «Талибану».