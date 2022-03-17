Министр иностранных дел Узбекистана, выступая на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 16 марта, рассказал об эвакуации граждан страны из зоны боевых действий в Украине.

«Мы в Сенате на прошлых встречах обменивались мнениями, как защитить интересы наших граждан, студентов в иностранных странах. По инициативе президента в прошлые годы приняты важные национальные решения, подписаны международные соглашения. До начала этих событий [в Украине] мы чувствовали, что может возникнуть тяжёлая ситуация. Мы старались возвратить [на родину] членов семьи и детей сотрудников посольства», — сказал Абдулазиз Камилов.

«Но, честно говоря, эта ситуация оказалась неожиданной, — признал глава МИДа. — В этих тяжёлых условиях наши посольства в Украине, Польше и дипломаты в Турции, сотрудники МИДа, [рабочие] группы из Ташкента, отравленные в Украину и Польшу, совместно старались провести эвакуацию наших соотечественников».

«Большую помощь нам оказала Польша, — подчеркнул министр иностранных дел. — Президент Польши Анджей Дуда лично взял под контроль ситуацию. Польша выразила нам большую благодарность и помогла, потому что в своё время мы помогли эвакуировать их граждан из Афганистана через Узбекистан».

На сегодняшний день из Украины эвакуировано около 6000 граждан Узбекистан, заявил глава МИДа.

«Надо сказать открыто, здесь самая большая сложность была с точки зрения безопасности. Перевозка из одного региона в другой была очень сложной. Но мы смогли арендовать автомобили, договорились с правительством, МИДом Польши, с товарищами из Украины смогли привезти 6000 граждан», — сообщил министр.

«Сегодня около 300 граждан всё ещё остаются в Украине. Мы находимся с ними в контакте, оказываем помощь. Единственная сложность — это вопрос безопасности, но мы найдём решение и в ближайшее время мы постараемся возвратить их», — заявил Абдулазиз Камилов.

«Как вам известно, мы в своё время возвратили из Сирии, Ирака и Афганистана наших граждан. Открыто говоря, [эвакуация] из Украины было нелегче. В Сирии основной проблемой была перевозка из одного региона в другой, поскольку страна раздроблена и в каждом регионе есть свои „хозяева“, которые чинят насилие. С ними было сложно договориться, но мы смогли привезти [соотечественников] в целости и сохранности. А в Украине умирают люди, действует столько военных сил, но, слава Богу, мы привезли 6000 граждан в целости и сохранности», — подчеркнул глава МИДа.

Министр также прокомментировал влияние санкций, вводимых против России, на Узбекистан.

«Ограничительные меры, санкции Запада против России оказывает прямое влияние на Узбекистан. Сейчас имеет важную роль принять меры по защите нашей страны от этих санкций и предотвращению их негативного влияния», — сказал Абдулазиз Камилов.