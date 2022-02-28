Микроавтобус, принадлежащий посольству Узбекистана в Украине, был повреждён осколком шрапнели во время эвакуации граждан из Харькова. Об этом заявил посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов.

«В Харькове осколок снаряда повредил лобовое стекло и боковые зеркала дипломатического микроавтобуса, принадлежащего посольству. Сказали, что упала шрапнель», — сказал посол в интервью Daryo. Когда произошёл инцидент, не уточняется.

Советник посла по торгово-экономическим вопросам Бабур Расулов сообщил «Газете.uz», что во время попадания осколка микроавтобус стоял на стоянке.

Алишер Курманов заявил, что в результате инцидента граждане Узбекистана не пострадали.

«Нашему дипломату нужно было сесть в поезд со студентами и доехать до Львова. Выбраться из Харькова на машине было очень сложно и опасно. Мы не могли добраться туда на машине. Нам нужно было добраться до места назначения как можно быстрее. Автомобиль был поврежден, закончилось топливо. Поэтому мы оставили микроавтобус на вокзале», — сказал Алишер Курманов.

По словам посла, после того, как ситуация стабилизируется, представителей узбекской диаспоры попросят убрать машину в другое место.

В понедельник советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Харьков подвергся массированному удару системами залпового огня «Град» российских войск. По последним данным спасателей, в больницы после этого поступил 31 человек с ранениями разной степени тяжести. Председатель Харьковской областной администрации сообщил об 11 погибших в ходе обстрела.