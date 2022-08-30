Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм в интервью проекту Alter Ego высказался о реформах в Узбекистане за последние годы.

Дипломат отдельно отметил реформу внешней политики страны.

«Одна реформа, которую, мне кажется, обычно не включают в список реформ, и зря, это реформа внешней политики, не внутренней. Я считаю, что одним из самых действенных изменений, которые ввёл президент [Шавкат] Мирзиёев, было изменение отношения к соседям. Эта идея, что первое, что нужно сделать, — это улучшить отношения с соседями, облегчить людям пересечение границ, расширить торговлю и решить проблемы, разрешить споры и конфликты», — сказал он.

Глава американской дипмиссии также перечислил ранние реформы в сфере экономики, которые оказали положительное влияние на страну: конвертация валюты, налоговая реформа, таможенная реформа, регуляторная реформа.

«Они улучшили среду для работы бизнеса, условия для людей, которые развивают бизнес, для частного сектора, который начал развиваться. И всё это очень позитивно. Но, думаю, некоторые самые амбициозные и масштабные направления реформ ещё не дали результатов. Я не говорю, что направление не то. Направление верное, но, по моему мнению, результатов ещё нет видно», — заявил он.

Дэниел Розенблюм отдельно остановился на программе приватизации. По его словам, были поставлены очень амбициозные цели по приватизации определенного количества предприятий, но «пока это происходит очень медленно и со смешанными результатами».

«Я думаю, отчасти это потому, что приватизируемые предприятия часто играют важную роль в сообществе, предоставляют много услуг. Так что нельзя просто сказать: „Теперь мы передадим его частному владельцу“. Есть много проблем, которые нужно решить», — считает он.

Дипломат также указал на возможное наличие корыстных интересов.

«Не могу привести конкретные примеры или факты с цифрами, но эксперты, которые следят за ситуацией, говорят мне, что во многих случаях есть определенные лица, заинтересованные в том, чтобы предприятие не было приватизировано, потому что сейчас они получают прибыль. Так что я подозреваю, что есть некоторая оппозиция или сопротивление приватизации», — заявил посол.

Глава дипмиссии США назвал приватизацию компании Coca-Cola в 2021 году одним из хороших примеров.

«Тендер выиграла дочерняя компания Coca-Cola в Турции. И судя по всему, что я слышал, приватизация была проведена прозрачно, с предоставлением информации потенциальным участникам торгов. Был конкурс, были критерии, и Coca-Cola Turkey выиграла этот тендер. В некоторых других случаях всё проходило не так. Так что здесь ещё нужна работа», — сообщил он.

Дэниел Розенблюм также отметил сферы, где ещё не видно результатов.

«Некоторые моменты, о которых я говорил ранее: в сфере образования, здравоохранения, где предпринимаются большие усилия, всё ещё в стадии разработки. И, возможно, люди не всегда видят результаты в своей повседневной жизни, не чувствуют результатов. И это большая сложность», — отметил дипломат.

По его мнению, сфера образования развивается в правильном направлении, но есть огромные вызовы. Каждый год средние школы оканчивают около 700−800 тысяч выпускников, но в экономике страны нет достаточно рабочих мест для всех этих людей.

«И решение в том, чтобы улучшать профессиональные навыки людей и обучение. Конечно, есть ещё отдельная проблема: стоит ли им ехать за границу в поисках работы или нет? Это совершенно другой вопрос. И я знаю, что президент поставил задачу сделать высшее образование доступным для, кажется, 50% студентов к 2030 или 2035 году», — заявил он.

Посол отметил, что нужно больше профессоров в университетах, больше учебных помещений, для достижения этой цели потребуется «невероятное количество ресурсов».

«И повышение качества начального и среднего образования для детей младшего возраста — тоже вызов, потому что многие учителя обучались очень давно. У них нет новейших методик преподавания, и кабинеты, и инфраструктура не такие, какими должны быть. Я видел школы, которые значительно улучшились. Я бывал в школах, где инфраструктура сейчас намного лучше, чем три года назад, но это лишь малая часть от общего числа. Это большая проблема, и я знаю это из разговоров с министром народного образования», — сказал дипломат.

Как мы писали, в этом же интервью посол США выразил надежду, что правительство и граждане Узбекистана «внимательно рассмотрят риски и выгоды», связанные с изменением сроков полномочий президента. То, что по этому вопросу ведутся дебаты, — это хорошо, отметил он.

Напомним, в июне интервью у Дэниела Розенблюма брала «Газета.uz». В нём он рассказал о приоритетах американской внешней политики в Узбекистане, успехах и неудачах реформ, связи между свободой слова и развитием страны. Он также поделился мыслями о реформе Конституции, отметив важность ограничения власти государства.