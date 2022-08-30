Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов распорядился выплатить пенсии и пособия до начала праздничных выходных, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства финансов.

В связи с празднованием 31-й годовщины независимости Узбекистана 1−4 сентября объявлены выходными днями.

В прошлом году пенсии начали выдавать 6−7 сентября, из-за чего пенсионеры и получатели пособий жаловались, что праздник им пришлось провести «без своих законных денег».

В этом году Пенсионному фонду поручено до 1 сентября профинансировать выплаты пенсий и пособий и перечислить необходимые средства банкам.

Гражданам, получающим выплаты в безналичной форме, пенсии и пособия будут зачислены на их карты до 1 сентября. Выплата пенсий и пособий в наличной форме начнётся с 5 сентября на основании утвержденных графиков, говорится в сообщении Пенсионного фонда.