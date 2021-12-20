Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году, сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.

Документом для полноценного отдыха граждан установлены следующие дополнительные нерабочие дни (независимо от типа рабочей недели):

3 января — понедельник;

22 марта — вторник;

23 марта — среда;

11 июля — понедельник;

2 сентября — пятница.

Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей:

4 января — вторник;

4 мая — среда;

5 мая — четверг;

12 июля — вторник;

3 сентября — суббота;

31 декабря — пятница.

Кроме того, в 2022 году для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные дни перенесены в следующем порядке:

с 8 января (суббота) — на 4 января (вторник);

с 7 мая (суббота) — на 4 мая (среда);

с 14 мая (суббота) — на 5 мая (четверг);

с 16 июля (суббота) — на 12 июля (вторник).

Таким образом, за счёт дополнительных нерабочих дней и переноса выходных в период празднования Нового года узбекистанцы отдохнут 5 дней (с 31 декабря по 4 января).