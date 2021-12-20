Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году, сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента.
Документом для полноценного отдыха граждан установлены следующие дополнительные нерабочие дни (независимо от типа рабочей недели):
- 3 января — понедельник;
- 22 марта — вторник;
- 23 марта — среда;
- 11 июля — понедельник;
- 2 сентября — пятница.
Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей:
- 4 января — вторник;
- 4 мая — среда;
- 5 мая — четверг;
- 12 июля — вторник;
- 3 сентября — суббота;
- 31 декабря — пятница.
Кроме того, в 2022 году для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные дни перенесены в следующем порядке:
- с 8 января (суббота) — на 4 января (вторник);
- с 7 мая (суббота) — на 4 мая (среда);
- с 14 мая (суббота) — на 5 мая (четверг);
- с 16 июля (суббота) — на 12 июля (вторник).
Таким образом, за счёт дополнительных нерабочих дней и переноса выходных в период празднования Нового года узбекистанцы отдохнут 5 дней (с 31 декабря по 4 января).