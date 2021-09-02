Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов и Народный банк в совместном заявлении прокомментировали задержку пенсий и пособий.

31 августа в Facebook-группе «Потребитель.уз» пользователь Ирина Шаповалова обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву в связи задержкой выплаты пенсии. По её словам, пенсионеры «во время праздника остались без своих законных денег».

«По этому поводу хотела бы спросить лично у вас, почему думая о благе страны, делая 5 дней выходных для всех, вы не подумали о тех, кто поднимал эту страну в самые тяжелые времена?» — написала она.

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Ирина Шаповалова заявила, что «многие пенсионеры Узбекистана живут от пенсии до пенсии, рассчитывая свои деньги до копейки».

«Я всегда получала пенсию наличными 11 числа каждого месяца. Но в прошлом году меня, и всех пенсионеров моего района незаконно перевели на карточную систему, не спросив нашего разрешения и согласия. Я всё понимаю, пандемия, и тогда я не стала возмущаться, получила карту, и оставила её. Пенсия стала начисляться 2 числа каждого месяца. Я жила из этого расчёта. И в этом месяце так случилось, что дочь принесла с работы корону. Мы слегли. с 5 августа мы болели дома. Все накопления ушли на лекарства», — заявил она, посетовав на то, что государство не контролирует цены на лекарства.

Женщина указала, что коронавирусом заболела вся семья.

«Разумеется в сентябре дочь не получит зарплату. А больничные получит только в октябре. Мы надеялись на мою пенсию. И вот я узнаю, что неделю мы будем жить без денег, еды, света, который вот-вот отключат (пора платить)», — указала она.

Ирина Шаповалова попросила президента выдавать деньги вовремя.

«Надеюсь, сможете даже в праздник принять какие-то меры, ведь вы один глава нашей страны. Ещё раз поздравляю вас с праздником, и надеюсь, что мне и моей семье не продеться голодать до 6−7 числа, имея на столе только хлеб и чай в дни всенародного праздника. Ведь я прошу только то, что положено мне по закону», — заявила женщина.

В Пенсионном фонде и Народном банке напомнили, что постановлением президента от 2 февраля 2017 года (ПП-2753) Министерству финансов, Пенсионному фонду, Народному банку поручено обеспечивать выплату пенсий в установленные законодательством сроки, не позднее 27 числа соответствующего месяца.

В частности, выплаты производятся с первого банковского дня каждого месяца на основе ежедневного графика (кроме выходных) с выездом в махалли и по месту проживания граждан.

При этом указом президента от 3 декабря 2020 года (УП-6122) 1−5 сентября объявлены нерабочими днями для всех работников, независимо от видов рабочей недели.

В связи с этим, по данным Пенсионного фонда и Народного банка, выплата пенсий и пособий в наличной форме за сентябрь будет производиться с 6−7 сентября. Деньги в безналичной форме обещали перечислить на пластиковые карты 6−7 сентября.

С 2022 года банки для выплаты пенсий и пособий будут определять через отдельные тендеры в регионах.