Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник прибыл в административный центр Хорезмской области город Ургенч.

Как сообщила пресс-служба главы государства, он примет участие в церемонии торжественного открытия памятника великому полководцу и государственному деятелю Джалаладдину Мангуберды.

Памятник был установлен уже несколько месяцев назад, но всё это время оставался завёрнутым тканью. При этом центральная площадь города, где стоит памятник, пользуется большой популярностью жителей. Ежедневно здесь собираются люди всех возрастов, чтобы насладиться прохладой.

Памятник оставался закрытым несколько месяцев. Фото: Азамат Атаджанов / «Газета.uz».

Над созданием 25-метрового бронзового монумента Джалаладдина Мангуберды, сидящего на коне, работали российские мастера (видео).

Как мы писали, под площадью проложен автомобильный тоннель, он был открыт в декабре прошлого года. Сообщалось, что это первый в Узбекистане тоннель под главной площадью областного центра.